Президент UFC: Волкановски вернётся в январе, если врачи не будут возражать
«Он проиграл нокаутом после хай-кика в голову. Также получил рассечение. Врач должен его осмотреть. Если врачи будут не против, пусть возвращается в январе», — заявил Уайт на пресс-конференции.
Дагестанец Ислам Махачев нанёс поражение австралийцу на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ). Россиянин победил в первом раунде нокаутом.
На счету 31-летнего Ислама 25 побед (шесть нокаутом, девять решением, десять сабмишном) и одно поражение в ММА.
В активе 35-летнего Алекса 26 побед (13 нокаутом, десять решением, три сабмишном) и три поражения.
Ранее Уайт ответил на вопрос о возможном переходе Вадима Немкова в промоушен.