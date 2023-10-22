Президент UFC: Волкановски вернётся в январе, если врачи не будут возражать

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, когда австралиец Александер Волкановски вернётся на ринг.

«Он проиграл нокаутом после хай-кика в голову. Также получил рассечение. Врач должен его осмотреть. Если врачи будут не против, пусть возвращается в январе», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Дагестанец Ислам Махачев нанёс поражение австралийцу на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ). Россиянин победил в первом раунде нокаутом.

На счету 31-летнего Ислама 25 побед (шесть нокаутом, девять решением, десять сабмишном) и одно поражение в ММА.

В активе 35-летнего Алекса 26 побед (13 нокаутом, десять решением, три сабмишном) и три поражения.

Ранее Уайт ответил на вопрос о возможном переходе Вадима Немкова в промоушен.