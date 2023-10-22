Уайт не против выступления Немкова в UFC

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт ответил на вопрос о возможном переходе Вадима Немкова в промоушен.

«А где он выступает? А Bellator что, закрылся? Посмотрим. В принципе, я не против», — заявил Уайт на пресс-конференции.

На счету 31-летнего россиянина 17 побед и два поражения в MMA. 21 июня спортсмен возглавил рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий в Bellator.

31 августа Немков отказался от титула чемпиона Bellator из-за перехода в тяжёлый вес.

Ранее российский боец смешанных единоборств Мухамед Берхамов сообщил о том, что американский промоушен Bellator в скором времени прекратит свою деятельность.