Берхамов: 17 ноября Bellator проведёт последний турнир и прекратит свою деятельность
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- © Matt Davies/Keystone Press Agency
«Как мне сказали, турнир Bellator 301: Амосов — Джексон — это будет последним турниром в Америке, и всё, не будет больше лиги», — цитирует Берхамова Metaratings со ссылкой на «Вестник MMA».
17 ноября в Чикаго (США) состоится Bellator 301. В главном событии вечера встретятся Ярослав Амосов и Джейсон Джексон.
Ранее сообщалось, что украинский чемпион Bellator Амосов отказался оскорблять россиян в эфире.