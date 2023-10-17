Берхамов: 17 ноября Bellator проведёт последний турнир и прекратит свою деятельность

Российский боец смешанных единоборств Мухамед Берхамов сообщил о том, что американский промоушен Bellator в скором времени прекратит свою деятельность.

«Как мне сказали, турнир Bellator 301: Амосов — Джексон — это будет последним турниром в Америке, и всё, не будет больше лиги», — цитирует Берхамова Metaratings со ссылкой на «Вестник MMA».

17 ноября в Чикаго (США) состоится Bellator 301. В главном событии вечера встретятся Ярослав Амосов и Джейсон Джексон.

Ранее сообщалось, что украинский чемпион Bellator Амосов отказался оскорблять россиян в эфире.