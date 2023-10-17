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Берхамов: 17 ноября Bellator проведёт последний турнир и прекратит свою деятельность

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Российский боец смешанных единоборств Мухамед Берхамов сообщил о том, что американский промоушен Bellator в скором времени прекратит свою деятельность.
Берхамов: 17 ноября Bellator проведёт последний турнир и прекратит свою деятельность
  • globallookpress.com
  • © Matt Davies/Keystone Press Agency

«Как мне сказали, турнир Bellator 301: Амосов — Джексон — это будет последним турниром в Америке, и всё, не будет больше лиги», — цитирует Берхамова Metaratings со ссылкой на «Вестник MMA».

17 ноября в Чикаго (США) состоится Bellator 301. В главном событии вечера встретятся Ярослав Амосов и Джейсон Джексон.

Ранее сообщалось, что украинский чемпион Bellator Амосов отказался оскорблять россиян в эфире.

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