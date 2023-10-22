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Уайт: у Шарабутдина Магомедова точно есть будущее в UFC

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о дебютном поединке российского бойца смешанных единоборств Шарабутдина Магомедова в промоушене.

«Он — крутой парень, жёсткий. У него слабая защита от тейкдаунов, но боец очень хороший. Не знаю, можно ли назвать его будущим этого спорта, но у Шарабутдина оно точно есть. Но если ты хочешь выступать в UFC, то нужно владеть не только навыками в кикбоксинге, но также освоить борьбу. Иначе ребята будут просто побеждать его», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Поединок россиянина с Бруно Силвой продлился все три раунда и завершился победой Магомедова единогласным решением судей со счётом 30-27. 

На счету Магомедова 12 побед в 12 поединках MMA и первая победа в UFC. У Силвы — 23 победы и десять поражений.

Ранее бывший боец смешанных единоборств (MMA) россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу своего соотечественника, чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Ислама Махачева над австралийцем Александером Волкановски на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ).

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