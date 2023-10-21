Колесниченко: Игры БРИКС и Игры дружбы будут не ниже, а может быть, даже и выше уровнем, чем Олимпиада
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«Если говорить о синхронном плавании, то уже можно с уверенностью сказать, что Олимпиада для нас не состоится. Что могу сказать об этом… У меня всё есть. У меня есть олимпийское золото, все награды чемпионатов мира. Я ни в коем случае не жалею. Да, я хотела поехать в Париж и ради этого оставалась в спорте. Но я не проронила ни одной слезинки, узнав о том, что судьба распорядилась иначе.
Ничего, это жизнь, это опыт. Я без доли сожаления буду принимать участие в великолепных стартах, которые организовывает наша страна, — Играх БРИКС и Всемирных играх дружбы. Уверена, что они будут не ниже, а может быть, даже и выше уровнем, чем Олимпиада», — заявила Колесниченко в интервью RT.
Ранее Колесниченко объяснила, почему решила стать послом ГТО.