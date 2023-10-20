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Вратарь «Факела» Беленов заявил, что играет в футбол не только ради денег

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Вратарь воронежского «Факела» Александр Беленов заявил, что при подписании контракта с клубом финансовые условия не стояли для него на первом месте.
Вратарь «Факела» Беленов заявил, что играет в футбол не только ради денег
  • Gettyimages.ru

«Деньги не были приоритетом, приоритет заключался в футболе. Я бы мог спокойно сидеть в «Рубине» и получать в разы больше. Я в этом много раз убеждался, что не в деньгах счастье. Самое главное, что я играю, что семья рядом», — приводит слова Беленова «Матч ТВ».

Вратарь отметил, что после скомканного из‑за повреждения сезона в Первой лиге хотел вернуться в футбол.

«Думаю, что сейчас я выгляжу достойно. Не хуже своих молодых одноклубников и голкиперов из других команд РПЛ», — сказал он.

В нынешнем сезоне 37-летний вратарь принял участие в восьми матчах за воронежцев во всех турнирах, пропустил 10 мячей и трижды сыграл на ноль. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

После 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» с девятью очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.

Ранее главный тренер «Химок» Сергей Юран предположил, что занимает предпоследнее место по зарплате среди тренеров РПЛ.

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