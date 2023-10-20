Юран заявил, что занимает предпоследнее место по зарплате среди тренеров РПЛ
- РИА Новости
«Предпоследнее. Кто последнее? Предполагаю, что тренер «Факела», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».
По словам тренера, его контракт с нижегородским клубом был пролонгирован автоматически после сохранения прописки в РПЛ.
«У меня это изначально было прописано, что решаю задачу — контракт продлевается автоматически, без дополнительных подписей. Сумма фиксированная, просто есть бонусы за определённые места в таблице», — сказал он.
После 11 туров РПЛ «Пари НН» с 17 очками занимает пятое место в турнирной таблице.
Ранее бывший игрок «Спартака» Максим Деменко посоветовал руководству красно-белых рассмотреть вариант назначения Юрана главным тренером.