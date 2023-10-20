Васильев заявил, что шокирован новостью о смерти Резцовой

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на новость о смерти Анфисы Резцовой, которая ушла из жизни на 59-м году жизни.

«Для меня это шокирующая новость. Мы познакомились, когда мне было 20, а ей 18 лет. Вместе тренировались в сборной СССР по лыжным гонкам и биатлону. Анфиса всегда была очень яркой личностью. На любом мероприятии она всегда впереди всех, громче всех. Её главным отличием была активная жизненная позиция, причём всю её жизнь. Анфиса всегда говорила прямолинейно, хотя эти высказывания не всем нравились.

И у Резцовой было на это право. Потому что очень мало в мире людей, которые добились таких успехов в двух видах спорта одновременно. Это характеризует её как выдающегося человека. Так что наша большая биатлонная семья будет скорбить по ней. Это огромная утрата не только для нашего вида, но и для всего спорта», — сказал Васильев RT.

Советская и российская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова скончалась 19 октября на 59-м году жизни.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков назвал смерть Резцовой большой потерей для российского биатлона.