Губерниев выразил соболезнования в связи со смертью Резцовой
- РИА Новости
«Я познакомился с Резцовой в электричке Химки — Москва!!! Летом 95-го… Мы вместе ехали госэкзамены в ГЦОЛИФК сдавать… И сдали экзамены вместе... Соболезную семье», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
Советская и российская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова скончалась 19 октября на 59-м году жизни.
Ранее двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков назвал смерть Резцовой большой потерей для российского биатлона.