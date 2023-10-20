Губерниев выразил соболезнования в связи со смертью Резцовой

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о смерти олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой.

«Я познакомился с Резцовой в электричке Химки — Москва!!! Летом 95-го… Мы вместе ехали госэкзамены в ГЦОЛИФК сдавать… И сдали экзамены вместе... Соболезную семье», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Советская и российская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова скончалась 19 октября на 59-м году жизни.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков назвал смерть Резцовой большой потерей для российского биатлона.