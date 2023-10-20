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Драчёв — о смерти Резцовой: мы потеряли великого спортсмена

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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв отреагировал на новость о смерти олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой.
Драчёв — о смерти Резцовой: мы потеряли великого спортсмена
  • РИА Новости

«Резцова умерла вчера вечером, не приходя в сознание, в реанимации. Мы потеряли великого спортсмена, уникального человека в истории спорта, который завоевал олимпийские медали и в лыжном спорте, и в биатлоне», — приводит слова Драчёва «Матч ТВ».

Советская и российская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова скончалась 19 октября на 59-м году жизни.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков назвал смерть Резцовой большой потерей для российского биатлона.

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