Драчёв — о смерти Резцовой: мы потеряли великого спортсмена
- РИА Новости
«Резцова умерла вчера вечером, не приходя в сознание, в реанимации. Мы потеряли великого спортсмена, уникального человека в истории спорта, который завоевал олимпийские медали и в лыжном спорте, и в биатлоне», — приводит слова Драчёва «Матч ТВ».
Советская и российская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова скончалась 19 октября на 59-м году жизни.
Ранее двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков назвал смерть Резцовой большой потерей для российского биатлона.