Российские каратисты выступят на чемпионате мира в нейтральном статусе

Россияне выступят на чемпионате мира по каратэ в качестве нейтральных спортсменов.

Об этом сообщается на сайте Всемирной федерации карате.

На мировом первенстве выступят российские каратисты Юрик Оганнисян (до 60 кг), Ахмед Ахмедов (до 67 кг), Эрнест Шарафутдинов (до 75 кг), Эдуард Гаспарян (до 84 кг), Константин Коковуров (свыше 84 кг), Константин Сутягин (ката).

У женщин в соревнованиях примут участие Елизавета Григорьева (до 50 кг), Анна Чернышёва (до 55 кг), Анастасия Чупина (до 61 кг), Анна Кудрявцева (до 68 кг), Сунита Халимова (более 68 кг), Анна Щербина (ката).

Чемпионат мира пройдёт в Будапеште (Венгрия) с 24 по 29 октября.

Ранее сообщалось, что российские дзюдоисты выступят на чемпионате Европы в Монпелье (Франция) в нейтральном статусе.