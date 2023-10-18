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Российские дзюдоисты выступят на чемпионате Европы в нейтральном статусе

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Россияне примут участие в чемпионате Европы по дзюдо в качестве нейтральных спортсменов.
Российские дзюдоисты выступят на чемпионате Европы в нейтральном статусе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на сайте Международной федерации дзюдо (IJF).

На предстоящем турнире выступят Рамазан Абдуллаев и Гамзат Заирбеков (оба — до 60 кг), Яго Абуладзе и Мурад Чопанов (оба — до 66 кг), Данил Лаврентьев (до 73 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг), Мансур Лорсанов (до 90 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг), Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг).

Также в соревнованиях примут участие Сабина Гильязова и Кристина Дудина (до 48 кг), Алеся Кузнецова (до 52 кг), Дарья Курбонмамадова и Ксения Галицкая (обе — до 57 кг), Камила Бадурова (до 63 кг), Мадина Таймазова и Дарья Храмойкина (обе — до 70 кг).

Чемпионат Европы по дзюдо пройдёт с 3 по 5 ноября во французском Монпелье.

Ранее сообщалось, что IJF отстранила олимпийского чемпиона по дзюдо россиянина Хасана Халмурзаева из-за флага Палестины.

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