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IJF отстранила олимпийского чемпиона Халмурзаева из-за флага Палестины

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Руководство Международной федерации дзюдо (IJF) приняло решение наложить дисциплинарные санкции на олимпийского чемпиона россиянина Хасана Халмурзаева из-за политической акции.
IJF отстранила олимпийского чемпиона Халмурзаева из-за флага Палестины
  • globallookpress.com
  • © Yusuke Nakanishi

Федерация дзюдо России (ФДР) по указанию IJF временно отлучила Халмурзаева от соревнований, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IJF.

Уточняется, что российский спортсмен «нарушил внутренние правила и положения федерации, которые не позволяют публиковать какие-либо религиозные или политические взгляды».

Халмурзаев в социальных сетях разместил фотографию флага Палестины и видео с обстрелами Израилем территории сектора Газа.

29-летний уроженец Назрани завоевал золотую медаль Игр-2016 в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 81 кг. Также в его коллекции есть победа на чемпионате Европы (2016) и бронза первенства планеты (2017).

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в социальных сетях в поддержку Палестины.

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