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Ромашина не считает предателями спортсменов, сменивших гражданство

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Российская синхронистка Светлана Ромашина высказалась о смене спортивного гражданства ради выступления на Олимпийских играх.
Ромашина не считает предателями спортсменов, сменивших гражданство
  • РИА Новости

«Я спокойно отношусь к спортсменам, которые меняют гражданство, и не собираюсь называть их предателями. Каждый делает свой выбор, и вы либо его принимаете, либо нет», — приводит слова Ромашиной «Чемпионат».

При этом синхронистка заявила, что не стала бы критиковать страну ради нейтрального статуса.

«Я не приемлю вариант, при котором ты меняешь гражданство и из-за рубежа хаешь страну, в которой родился и которая тебе дала некий карт-бланш в начале спортивного пути. Это для меня неприемлемо», — сказала она.

34-летняя россиянка — самая титулованная синхронистка мира, семикратная олимпийская чемпионка, 34-кратная чемпионка мира и Европы.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, комментируя переход своей дочери Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии, заявила, что не считает её предателем.

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