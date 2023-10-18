Агент Дивеева рассказал о положительной динамике в восстановлении защитника ЦСКА

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о восстановлении своего клиента после операции.

«Игорь себя чувствует по-прежнему так же, он восстанавливается. Естественно, у него есть положительная динамика в восстановлении. Мы все рассчитываем, что он зимой на сборах будет тренироваться. Команда ждёт возвращения Дивеева», — цитирует Ерёмина Metaratings.ru.

Дивеев в сезоне-2022/23 забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 26 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Врач московского ЦСКА Сергей Измайлов сообщил, что защитник пропустит оставшиеся матчи красно-синих в 2023 году.

Ранее Кечинов похвалил футболистов ЦСКА за их игру в матчах с Кенией и Камеруном.