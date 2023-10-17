Кечинов похвалил футболистов ЦСКА за их игру в матчах с Кенией и Камеруном

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением об игре футболистов московского ЦСКА в двух последних товарищеских матчах сборной России.

«Не хочу выделять кого-то одного, но вышедшие на замену игроки однозначно сумели встряхнуть команду и помогли уйти от поражения в матче с Кенией. В любом случае убедительная игра армейских футболистов говорит о том, что они сейчас находятся в хорошем игровом тонусе и верно выбирают позицию.

Это абсолютно верно в отношении Чалова, когда он забивал головой в ворота Камеруна, у него есть голевое чутьё. Мухин оказался в нужном месте, когда ассистировал Соболеву. Обляков в своём голевом моменте смог правильно открыться и спасти сборную России. То, что все они являются игроками ЦСКА, говорит об их неплохой форме, что позволяет им всем совершать результативные действия, и это очень здорово», — сказал Кечинов RT.

Ранее Кечинов назвал причину неубедительной игры защитника сборной России Георгия Джикии в матче с Кенией.