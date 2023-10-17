Кечинов объяснил ошибку Джикии в матче с Кенией пребыванием в запасе «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов назвал причину неубедительной игры защитника сборной России Георгия Джикии в матче с Кенией.

«На мой взгляд, Джикия не настолько слабее того же Дуарте: парагваец постоянно допускает ошибки и привозит голы в свои ворота, но по-прежнему продолжает выходить в стартовом составе. Что касается Георгия, на нём заметно отразилось пребывание в запасе, он потерял игровой ритм и тонус.

Вчера это было отчётливо видно, когда Джикия стал ошибаться с выбором позиции или ощущался недостаток в скорости. Если и дальше сидеть на скамейке в «Спартаке», никакого прогресса так и не наметится», — заявил Кечинов RT.

Ранее Кечинов оценил игру национальной команды во вчерашнем товарищеском матче со сборной Кении.