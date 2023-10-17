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Кечинов: никто из россиян не показал лучших качеств в игре с Кенией

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Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов оценил игру национальной команды во вчерашнем товарищеском матче со сборной Кении.
Кечинов: никто из россиян не показал лучших качеств в игре с Кенией
  • РИА Новости

«Считаю, что у сборной России не получилось показать достойную игру и продлить тем самым счастливые эмоции после победы над Камеруном. Те футболисты, которые вчера вышли в стартовом составе, к сожалению, не смогли продемонстрировать тот уровень, которого от них ждали, хотя и забили первыми. Непростительные ошибки наших игроков напрямую повлияли на итоговый результат встречи.

Момент с оплошностью Баринова насторожил больше всего: он достаточно опытный спортсмен и к тому же капитан «Локомотива». С Джикией, скорее, был несчастный случай, но ситуации это не меняет. Нельзя так ошибаться в матчах за национальную команду. К сожалению, никто так и не показал своих лучших качеств», — сказал Кечинов RT.

Ранее Масалитин назвал Мухина лучшим игроком матча между сборными России и Кении.

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