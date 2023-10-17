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Масалитин назвал Мухина лучшим игроком матча между сборными России и Кении

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением об игре футболистов-армейцев во вчерашнем товарищеском матче между сборными России и Кении.
Масалитин назвал Мухина лучшим игроком матча между сборными России и Кении
  • РИА Новости

«Хоть Иван Обляков действительно спас сборную России от поражения, но я бы назвал лучшим игроком матча не его, а Максима Мухина. Он вновь играл не на родной ему позиции, а в качестве левого вингера, после чего успел ещё вернуться в центр поля. Считаю, что футболисты ЦСКА начинают понемногу приходить в себя. Для армейцев будет крайне хорошо, если связка Чалов — Обляков вновь обретёт уверенность и станет результативнее», — сказал Масалитин RT.

Ранее Масалитин ответил на вопрос о том, каковы шансы защитника и капитана «Спартака» Георгия Джикии вернуться в стартовый состав московской команды после его результативных ошибок в товарищеском матче между сборными России и Кении. 

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