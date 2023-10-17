Масалитин назвал Мухина лучшим игроком матча между сборными России и Кении
- РИА Новости
«Хоть Иван Обляков действительно спас сборную России от поражения, но я бы назвал лучшим игроком матча не его, а Максима Мухина. Он вновь играл не на родной ему позиции, а в качестве левого вингера, после чего успел ещё вернуться в центр поля. Считаю, что футболисты ЦСКА начинают понемногу приходить в себя. Для армейцев будет крайне хорошо, если связка Чалов — Обляков вновь обретёт уверенность и станет результативнее», — сказал Масалитин RT.
Ранее Масалитин ответил на вопрос о том, каковы шансы защитника и капитана «Спартака» Георгия Джикии вернуться в стартовый состав московской команды после его результативных ошибок в товарищеском матче между сборными России и Кении.