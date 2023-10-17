Масалитин считает, что Джикия заслуженно уступил своё место Бабичу в составе «Спартака»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Уверен, что Георгию будет достаточно тяжело после вчерашнего матча. У него хватало ошибок, на сегодняшний день он просто недотягивает до своих лучших кондиций и заслуженно уступил своё место в «Спартаке» Бабичу.
Получается, что главный тренер красно-белых Абаскаль был прав. Трудно сказать, почему так происходит с Джикией, но было крайне обидно видеть, как из-под него убегает футболист противника», — сказал Масалитин RT.
Ранее Масалитин прокомментировал игру сборной России во вчерашнем товарищеском матче с национальной командой Кении.