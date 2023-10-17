Масалитин считает, что Джикия заслуженно уступил своё место Бабичу в составе «Спартака»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин ответил на вопрос о том, каковы шансы защитника и капитана «Спартака» Георгия Джикии вернуться в стартовый состав московской команды после его результативных ошибок в товарищеском матче между сборными России и Кении.

«Уверен, что Георгию будет достаточно тяжело после вчерашнего матча. У него хватало ошибок, на сегодняшний день он просто недотягивает до своих лучших кондиций и заслуженно уступил своё место в «Спартаке» Бабичу.

Получается, что главный тренер красно-белых Абаскаль был прав. Трудно сказать, почему так происходит с Джикией, но было крайне обидно видеть, как из-под него убегает футболист противника», — сказал Масалитин RT.

Ранее Масалитин прокомментировал игру сборной России во вчерашнем товарищеском матче с национальной командой Кении.