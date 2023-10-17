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Масалитин назвал невнятной игру сборной России в матче с Кенией

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал игру сборной России во вчерашнем товарищеском матче с национальной командой Кении.
Масалитин назвал невнятной игру сборной России в матче с Кенией
  • РИА Новости

«Считаю, что сборная России сумела хорошо начать в матче с кенийцами, наши футболисты организовали неплохой прессинг и забили быстрый гол. Однако затем игру в их исполнении можно было назвать скорее невнятной. К большому сожалению, были допущены две результативные ошибки, которые привели к пропущенным мячам. В моменте с первым голом в ворота Помазуна у Баринова случился технический брак, чем молниеносно воспользовался соперник. Второй голевой эпизод случился благодаря неудачной срезке от Джикии, что, конечно, явилось роковой случайностью, намеренно такое повторить и исполнить не получится.

Мы перестали пытаться играть острее, плохо двигались в середине поля, атакующие действия на флангах не несли в себе опасности и позволяли оппоненту комфортно себя чувствовать. Лишь после замен главного тренера Валерия Карпина в действиях сборной стали происходить изменения. Пиняев отметился полезной активностью, и, конечно, ребята сумели организовать второй забитый гол», — заявил Масалитин RT.

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