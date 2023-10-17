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«Металлург» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

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«Металлург» обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Металлург» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Матч завершился со счётом 4:0.

В составе победителей отличились Данила Юров, Максим Мухаметов, Денис Зернов и Валерий Орехов.

«Металлург» набрал 31 очко и занимает первое место в Восточной конференции. «Автомобилист» на третьей позиции с 26 очками.

В другом матче чемпионата «Амур» победил «Трактор» со счётом 3:2.

«Амур» набрал 19 очков и идёт на восьмой позиции в Восточной конференции. В активе «Трактора» 20 очков и седьмая позиция.

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Куньлунь», забросив семь безответных шайб в матче КХЛ.

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