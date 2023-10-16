ЦСКА разгромил «Куньлунь», забросив семь безответных шайб в матче КХЛ
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Игра в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершилась со счётом 7:0.
Шайбы забросили Виталий Абрамов (6-я минута), Владислав Каменев (14-я), Владислав Каменев (29-я), Максим Соркин (34-я), Сергей Плотников (40-я), Матвей Шуравин (51-я), Михаил Григоренко (57-я).
ЦСКА (21 очко) занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» (14) располагается на десятой строчке.
Ранее «Авангард» обыграл «Локомотив» и одержал третью победу подряд.