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ЦСКА разгромил «Куньлунь», забросив семь безответных шайб в матче КХЛ

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ЦСКА нанёс поражение «Куньлуню» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА разгромил «Куньлунь», забросив семь безответных шайб в матче КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Игра в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершилась со счётом 7:0.

Шайбы забросили Виталий Абрамов (6-я минута), Владислав Каменев (14-я), Владислав Каменев (29-я), Максим Соркин (34-я), Сергей Плотников (40-я), Матвей Шуравин (51-я), Михаил Григоренко (57-я).

ЦСКА (21 очко) занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» (14) располагается на десятой строчке.

Ранее «Авангард» обыграл «Локомотив» и одержал третью победу подряд.

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