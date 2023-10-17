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Винер: трибунал Фонда гимнастической этики по отстранению прошёл нормально

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер рассказала, как прошёл трибунал Фонда гимнастической этики по её отстранению.
Винер: трибунал Фонда гимнастической этики по отстранению прошёл нормально
  • РИА Новости

«Трибунал прошёл нормально, адвокаты были убедительны, но пока неизвестно, когда будет принято решение», — приводит слова Винер РИА Новости.

6 марта FIG отстранила Винер на два года. Соответствующее решение было принято дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики. Причиной разбирательства послужили публичные высказывания Винер после проигрыша сборной России в финале на Олимпийских играх в Токио. 

Позже российские гимнастки обратились к президенту организации Моринари Ватанабэ с просьбой отменить дисквалификацию Винер.

28 марта в Фонде гимнастической этики заявили о получении апелляции Винер на решение об отстранении.

Ранее Винер прокомментировала решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления.

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