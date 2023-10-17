Винер: трибунал Фонда гимнастической этики по отстранению прошёл нормально
- РИА Новости
«Трибунал прошёл нормально, адвокаты были убедительны, но пока неизвестно, когда будет принято решение», — приводит слова Винер РИА Новости.
6 марта FIG отстранила Винер на два года. Соответствующее решение было принято дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики. Причиной разбирательства послужили публичные высказывания Винер после проигрыша сборной России в финале на Олимпийских играх в Токио.
Позже российские гимнастки обратились к президенту организации Моринари Ватанабэ с просьбой отменить дисквалификацию Винер.
28 марта в Фонде гимнастической этики заявили о получении апелляции Винер на решение об отстранении.
Ранее Винер прокомментировала решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления.