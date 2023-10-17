Винер: трибунал Фонда гимнастической этики по отстранению прошёл нормально

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер рассказала, как прошёл трибунал Фонда гимнастической этики по её отстранению.

«Трибунал прошёл нормально, адвокаты были убедительны, но пока неизвестно, когда будет принято решение», — приводит слова Винер РИА Новости.

6 марта FIG отстранила Винер на два года. Соответствующее решение было принято дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики. Причиной разбирательства послужили публичные высказывания Винер после проигрыша сборной России в финале на Олимпийских играх в Токио.

Позже российские гимнастки обратились к президенту организации Моринари Ватанабэ с просьбой отменить дисквалификацию Винер.

28 марта в Фонде гимнастической этики заявили о получении апелляции Винер на решение об отстранении.

Ранее Винер прокомментировала решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления.