Винер: нам нужно первыми отказаться от участия в Олимпийских играх
- РИА Новости
«Как говорит наш президент, если драка неминуема, надо бить первым. Я считаю, нам нужно первыми отказаться от участия в Олимпийских играх. Нас настолько прижимают и унижают, я не вижу положительного исхода, при котором мы сможем выступать», — цитирует Ирину Винер Sport24.
МОК 12 октября отстранил ОКР до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также дал понять, что оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Олимпиаде.
Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что решение о допуске российских спортсменов к летней Олимпиаде 2024 года будет принято ближе к старту Игр.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто встретился с российским министром спорта Олегом Матыциным.