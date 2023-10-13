Винер: нам нужно первыми отказаться от участия в Олимпийских играх

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления.

«Как говорит наш президент, если драка неминуема, надо бить первым. Я считаю, нам нужно первыми отказаться от участия в Олимпийских играх. Нас настолько прижимают и унижают, я не вижу положительного исхода, при котором мы сможем выступать», — цитирует Ирину Винер Sport24.

МОК 12 октября отстранил ОКР до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также дал понять, что оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Олимпиаде.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что решение о допуске российских спортсменов к летней Олимпиаде 2024 года будет принято ближе к старту Игр.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто встретился с российским министром спорта Олегом Матыциным.