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Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что у спорта и геополитики «нет ничего общего»

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто встретился с российским министром спорта Олегом Матыциным.

«Спорт и геополитика не имеют ничего общего между собой, по крайней мере, не должны... Мы поддерживаем усилия МОК, направленные на то, чтобы организовать полноценную Олимпиаду в Париже», — написал Сийярто в соцсетях.

Он также отметил, что участие в Олимпиаде или любых других международных спортивных соревнованиях может зависеть исключительно лишь от результатов определённого спортсмена.

МОК 12 октября отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также дал понять, что оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Олимпиаде.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что решение о допуске российских спортсменов к летней Олимпиаде 2024 года будет принято ближе к старту Игр. 

Ранее исполком МОК принял предложение организационного комитета летних Олимпийских игр 2028 года в Лос‑Анджелесе включить в программу пять новых видов спорта.

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