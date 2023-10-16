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Тарасова заявила, что переизбрание Баха не повлияет на положение России в спорте

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение касательно идеи Международного олимпийского комитета (МОК) переизбрать президента организации Томаса Баха.
Тарасова заявила, что переизбрание Баха не повлияет на положение России в спорте
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Нашу ситуацию не сделать хуже. Неважно, кто станет президентом МОК — Томас Бах или другой человек. Положение России не может быть хуже, чем сейчас», — цитирует Тарасову РИА Новости.

15 октября сообщалось, что часть членов МОК предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания ещё на один срок действующего президента Баха.

Олимпийский чемпион 1976 года по фехтованию Бах стал главой МОК в сентябре 2013-го. 10 марта 2021 года он был переизбран на новый четырёхлетний срок, являясь единственным кандидатом на выборах.

Ранее сообщалось, что Васильев считает, что МОК поразил вирус беззакония после идеи переизбрать Баха.

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