Дрозд не считает, что Тим Цзю приблизился по уровню к отцу

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд не считает, что австралийский боксёр Тим Цзю приблизился по уровню к отцу.

«Я не удивлён, что у Кости выросли два таких сына, которые решили тоже пойти в профессиональный бокс и добились успехов. Такое в этом виде периодически случается. Но пока преждевременно утверждать, что Тимофей приблизился к своему папе по уровню. Пока рановато говорить об этом. Давайте просто спокойно наблюдать за карьерой молодого австралийца», — заявил Дрозд RT.

Ранее Дрозд дал совет Тиму Цзю, который защитил титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO.