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Дрозд не считает, что Тим Цзю приблизился по уровню к отцу

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Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд не считает, что австралийский боксёр Тим Цзю приблизился по уровню к отцу.
Дрозд не считает, что Тим Цзю приблизился по уровню к отцу
  • Gettyimages.ru
  • © Bradley Kanaris

«Я не удивлён, что у Кости выросли два таких сына, которые решили тоже пойти в профессиональный бокс и добились успехов. Такое в этом виде периодически случается. Но пока преждевременно утверждать, что Тимофей приблизился к своему папе по уровню. Пока рановато говорить об этом. Давайте просто спокойно наблюдать за карьерой молодого австралийца», — заявил Дрозд RT.

Ранее Дрозд дал совет Тиму Цзю, который защитил титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO.

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