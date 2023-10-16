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Дрозд объяснил, что потребуется Тиму Цзю в дальнейшей карьере

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Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд дал совет Тиму Цзю, который защитил титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO.
Дрозд объяснил, что потребуется Тиму Цзю в дальнейшей карьере
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  • © Brendon Thorne

«Единственный момент: для Цзю-младшего в ближайшие годы жизненно важно встречаться с оппонентами экстра-класса. Необходимы громкие звучные поединки, чтобы выйти на ещё более высокий уровень. И тогда уже никто не будет вспоминать, чьим сыном является Тимофей. Мендоса стал одним из первых по-настоящему сильных визави в его карьере. И важно, что мы увидели качественный бой, хотя австралийцу пришлось нелегко. Но главное — он справился с американцем. Цзю-младший сейчас однозначно на подъёме», — сказал он в интервью RT.

Ранее Дрозд сравнил Тима Цзю с его отцом Константином.

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