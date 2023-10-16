Дрозд: не стал бы сравнивать Тима Цзю с его отцом

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд сравнил Тима Цзю с его отцом Константином.

«Безусловно, громкая фамилия не может не привлекать внимание к Тиму. Но я думаю, он как минимум её достоин, поскольку стал чемпионом мира по двум версиям. Вместе с тем сравнивать его с Константином Борисовичем я бы всё-таки не стал. Для этого ещё необходимо проделать огромный путь. Но в целом очевидно, что парень по-хорошему амбициозен и трудолюбив. Он пытается быть классным боксёром», — сказал он в интервью RT.

Ранее Денис Лебедев назвал Мендосу первым серьёзным соперником для Тима Цзю.