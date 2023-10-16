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Лебедев назвал Мендосу первым серьёзным соперником для Тима Цзю

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Бывший чемпион мира в первой тяжёлой весовой категории Денис Лебедев прокомментировал победу австралийского боксёра Тима Цзю над американцем Брайаном Мендосой.

«Цзю действительно «ведут» грамотно. С другой стороны, а кого из чемпионов «ведут» неграмотно? Если боксёр действительно претендует на пояса, соперников ему всегда сначала подбирают осторожно. Но всё, что имеет Тим, он полностью заслужил. Соглашусь с тем, что Мендоса стал первым по-настоящему серьёзным оппонентом для Цзю-младшего. Однако всё, что происходило в его карьере до того, как раз и подводило к такому противостоянию. Ничего необычного тут нет. Обычный рабочий процесс. Именно так продвигают настоящих чемпионов. Звучная фамилия лишь добавляет интереса к Тиму. А так он с Константином совершенно не связан: один уже прославился, у другого всё только начинается», — сказал он в интервью RT.

Ранее Константин Цзю прокомментировал победу сына Тима над Брайаном Мендосой.

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