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Мамиашвили назвал ЧМ-2023 самым сложным для российских борцов

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили считает, что чемпионат мира по борьбе 2023 года в Белграде стал особенно непростым для российских спортсменов.

«Это был самый сложный чемпионат мира для наших спортсменов. Они не выступали два года, особенно тяжело было для новичков. Надеюсь, что и наша лига даст возможность подготовиться для выступления на Олимпийских играх», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Российские борцы вольного стиля с четырьмя наградами разного достоинства заняли второе место в медальном зачёте чемпионата мира. Сборная по греко-римской борьбе завоевала одну бронзовую медаль, а женская команда осталась без наград.

Первенство завершилось 24 сентября. Россияне выступали на турнире в нейтральном статусе.

Ранее Мамиашвили заявил, что  по итогам чемпионата мира по борьбе последуют кадровые решения.













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