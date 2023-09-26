Мамиашвили: по итогам чемпионата мира по борьбе последуют кадровые решения

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили считает неудовлетворительным выступление национальной сборной на чемпионате мира 2023 года в Белграде.

«После детального разбора будут приняты кадровые решения. Разобраться с итогами чемпионата дня не хватит, это не только о спорте, это о психологии, о условиях, в которых мы все находились», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Олимпийский чемпион подчеркнул, что практически в каждой весовой категории Россия была лишена возможности создать конкурентную среду.

«Мы понимали — те, кто на это способен, на данном этапе не имели возможности выступить. Но оправданием или каким-то объяснением это служить не может, нужно делать выводы и искать пути решения», — заключил Мамиашвили.

Российские борцы вольного стиля с четырьмя наградами разного достоинства заняли второе место в медальном зачёте чемпионата мира. Сборная по греко-римской борьбе завоевала одну бронзовую медаль, а женская команда осталась без наград.

Первенство завершилось 24 сентября. Россияне выступали на турнире в нейтральном статусе.

Ранее Мамиашвили высказался о реабилитации двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева.





