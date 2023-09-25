Мамиашвили: реабилитация Садулаева после операции займёт до трёх месяцев

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказался о реабилитации двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева.

«Завтра Садулаев выписывается. Мы в постоянном контакте, договорились встретиться. Думаю, минимально реабилитация займёт два-три месяца. Надеемся, что он понемногу начнёт восстанавливать свои физические кондиции», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

19 сентября 27-летний россиянин дошёл до полуфинала соревнований по вольной борьбе в весе до 97 кг, но не смог из-за травмы шеи завершить бой против Ахмеда Тажудинова из Бахрейна. Он проиграл впервые за шесть лет.

22 сентября стало известно, что Садулаева прооперировали в Москве.

Ранее Садулаев рассказал о восстановлении после операции.