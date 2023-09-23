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Садулаев — о травме: скоро будем в строю и продолжим дорогу в Париж

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Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев рассказал о восстановлении после операции.
Садулаев — о травме: скоро будем в строю и продолжим дорогу в Париж
  • РИА Новости

«Операция прошла успешно. Впереди курс реабилитации. Скоро будем в строю и продолжим дорогу в Париж», — написал Садулаев в соцсетях.

19 сентября 27-летний россиянин дошёл до полуфинала соревнований по вольной борьбе в весе до 97 кг, но не смог из-за травмы шеи завершить бой против Ахмеда Тажудинова из Бахрейна.

Он проиграл впервые за шесть лет.

Ранее Садулаев поделился своими планами после поражения на ЧМ из-за травмы.

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