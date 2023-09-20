Садулаев поделился своими планами после поражения на ЧМ из-за травмы
«Впереди реабилитация, есть время поправить здоровье и продолжить путь к своей главной цели — Олимпиаде в Париже — с новыми силами и мотивацией», — написал Садулаев в соцсетях.
19 сентября 27-летний россиянин дошёл до полуфинала соревнований по вольной борьбе в весе до 97 кг, но не смог из-за травмы шеи завершить бой против Ахмеда Тажудинова из Бахрейна. Он проиграл впервые за шесть лет.
Ранее сообщалось, что Садулаев снялся с чемпионата мира по борьбе из-за травмы.