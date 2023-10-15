Плющев: Малкину не оказывают внимания из-за шумихи в СМИ вокруг Овечкина и Гретцки
- AP
- © Gene J. Puskar
«На мой взгляд, с учётом всех достижений и рекордов Евгения ему не оказывают должного внимания из-за возросшего пиара и шумихи в СМИ вокруг погони Овечкина за рекордом Гретцки. Пресса в России и США одинаково часто об этом пишет и подогревает интерес к этому событию.
По этим причинам Малкина и упустили из виду, хотя он по-прежнему в состоянии решать многие задачи в хоккее. В любом случае считаю это проблемами исключительно тех, кто его не замечает», — сказал тренер RT.
Ранее Плющев заявил, что Малкин будет играть на команду и не думать о рекордах в НХЛ.