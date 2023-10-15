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Плющев: Малкину не оказывают внимания из-за шумихи в СМИ вокруг Овечкина и Гретцки

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев ответил на вопрос, почему российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, несмотря на свои достижения, остаётся в тени форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который гонится за рекордом Уэйна Гретцки.
Плющев: Малкину не оказывают внимания из-за шумихи в СМИ вокруг Овечкина и Гретцки
  • AP
  • © Gene J. Puskar

«На мой взгляд, с учётом всех достижений и рекордов Евгения ему не оказывают должного внимания из-за возросшего пиара и шумихи в СМИ вокруг погони Овечкина за рекордом Гретцки. Пресса в России и США одинаково часто об этом пишет и подогревает интерес к этому событию.

По этим причинам Малкина и упустили из виду, хотя он по-прежнему в состоянии решать многие задачи в хоккее. В любом случае считаю это проблемами исключительно тех, кто его не замечает», — сказал тренер RT.

Ранее Плющев заявил, что Малкин будет играть на команду и не думать о рекордах в НХЛ.

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