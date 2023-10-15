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Плющев считает, что Малкин продолжит играть за команду и не думать о рекордах в НХЛ

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал яркую игру российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина на старте сезона НХЛ.
Плющев считает, что Малкин продолжит играть за команду и не думать о рекордах в НХЛ
  • AP
  • © Andrew Harnik

«Скажем так, особенно большого удивления в отношении результативного старта Евгения в НХЛ у меня не возникло. Он является настоящим мастером, который входит в элитную группу игроков всей лиги. Малкин наконец-то сумел решить все свои проблемы, связанные со здоровьем, что находит прямое отражение в его действиях на льду. У него всё ещё сохраняется желание играть. Не буду загадывать, сумеет ли он наконец набрать 100 очков за сезон, но скажу, что у него уже неплохое начало. Уверен, Женя продолжит в том же духе, но позволю себе небольшое уточнение: он будет прежде всего играть для команды, а не для собственных рекордов», — сказал Плющев RT. 

Ранее Максим Рыбин заявил, что Малкину стоит сконцентрироваться на достижениях в списке лучших бомбардиров НХЛ.

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