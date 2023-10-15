Рыбин: Малкину стоит сконцентрироваться на достижениях в списке лучших бомбардиров НХЛ
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«На мой взгляд, погоня Овечкина за рекордом Гретцки переходит в разряд достижений на все времена и является чем-то запредельным. Такое уже вряд ли кто-то сумеет перебить. Кроме всё того же Мэттьюса, пожалуй, шансов ни у кого не будет. В отношении Малкина стоит мыслить более трезво, он скорее про «гол + пас» и про связанные с этим триумфы, на чём ему и стоит сконцентрироваться, пока у него идёт такая вдохновенная игра», — заявил Рыбин RT.
Ранее Рыбин прокомментировал яркую игру российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина на старте нового сезона НХЛ.