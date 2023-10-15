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Рыбин: Малкину стоит сконцентрироваться на достижениях в списке лучших бомбардиров НХЛ

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Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин ответил на вопрос, почему российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, несмотря на все свои достижения, остаётся в тени погони Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
Рыбин: Малкину стоит сконцентрироваться на достижениях в списке лучших бомбардиров НХЛ
  • AP
  • © Gene J. Puskar

«На мой взгляд, погоня Овечкина за рекордом Гретцки переходит в разряд достижений на все времена и является чем-то запредельным. Такое уже вряд ли кто-то сумеет перебить. Кроме всё того же Мэттьюса, пожалуй, шансов ни у кого не будет. В отношении Малкина стоит мыслить более трезво, он скорее про «гол + пас» и про связанные с этим триумфы, на чём ему и стоит сконцентрироваться, пока у него идёт такая вдохновенная игра», — заявил Рыбин RT.

Ранее Рыбин прокомментировал яркую игру российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина на старте нового сезона НХЛ. 

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