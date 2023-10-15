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Рыбин: давайте подождём пару месяцев, прежде чем делать прогнозы по результативности Малкина

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Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин прокомментировал яркую игру российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина на старте нового сезона НХЛ.
Рыбин: давайте подождём пару месяцев, прежде чем делать прогнозы по результативности Малкина
  • AP
  • © Andrew Harnik

«Не могу сказать, что я как-то особенно удивлён таким ярким стартом от Евгения в НХЛ. Он давно находится в статусе одного из звёздных игроков лиги, и очень приятно, что он показал такую игру именно в тот момент, когда к нему стали возникать вопросы в США. Безусловно, будет очень круто, если он наконец-то сумеет достигнуть 100 очков в регулярном сезоне.

Но давайте подождём несколько месяцев, прежде чем делать долгоиграющие прогнозы. Сейчас такой же ажиотаж начинается и в отношении американца Остона Мэттьюса из «Торонто», от которого уже ждут лучшего сезона в карьере после его хет-триков всего в двух матчах», — сказал Рыбин RT. 

Ранее Малкин высказался о своей результативности в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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