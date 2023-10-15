Рыбин: давайте подождём пару месяцев, прежде чем делать прогнозы по результативности Малкина
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«Не могу сказать, что я как-то особенно удивлён таким ярким стартом от Евгения в НХЛ. Он давно находится в статусе одного из звёздных игроков лиги, и очень приятно, что он показал такую игру именно в тот момент, когда к нему стали возникать вопросы в США. Безусловно, будет очень круто, если он наконец-то сумеет достигнуть 100 очков в регулярном сезоне.
Но давайте подождём несколько месяцев, прежде чем делать долгоиграющие прогнозы. Сейчас такой же ажиотаж начинается и в отношении американца Остона Мэттьюса из «Торонто», от которого уже ждут лучшего сезона в карьере после его хет-триков всего в двух матчах», — сказал Рыбин RT.
Ранее Малкин высказался о своей результативности в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).