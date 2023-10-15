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Малкин — о гонке снайперов НХЛ: попытаюсь догнать Овечкина, но это будет непросто

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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о своей результативности в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Малкин — о гонке снайперов НХЛ: попытаюсь догнать Овечкина, но это будет непросто
  • AP
  • © Gene J. Puskar

«Надеюсь, завтра сезон закончится и я выиграю «Харт Трофи» (смеётся). На самом деле я не задумывался об этом достижении. Может быть, я попытаюсь догнать Овечкина, но это будет непросто, я постараюсь. Надеюсь, когда я завершу карьеру и оглянусь назад, то смогу сказать, что сделал всё, что было в моих силах», — цитирует Малкина пресс-служба клуба.

Напомним, что Малкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари Флэймз». «Питтсбург Пингвинз» на своём льду нанёс поражение «Калгари Флэймз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 5:2.

Для российского форварда данная шайба стала 473‑й в карьере. Малкин сравнялся по этому показателю с Александром Могильным (473), уступая лишь Сергею Фёдорову (483) и Александру Овечкину (822).

Ранее Малкин высказал мнение, что клуб должен выходить в финальный этап Кубка Стэнли.

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