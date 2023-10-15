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Малкин: «Питтсбург» должен как минимум попадать в плей-офф

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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказал мнение, что клуб должен выходить в финальный этап Кубка Стэнли.
Малкин: «Питтсбург» должен как минимум попадать в плей-офф
  • AP
  • © Gene J. Puskar

«Сейчас я чувствую себя неплохо, и вы правильно сказали, что я отдохнул. Хочется подольше поиграть в хоккей! Новый генеральный менеджер делает всё для победы. Мы должны как минимум попасть в плей-офф. Рано говорить, но мысли только об этом», — цитирует Малкина «Матч ТВ».

«Питтсбург Пингвинз» на своём льду нанёс поражение «Калгари Флэймз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 5:2.

В составе победителей шайбы забросили Брайан Раст (40-я и 59-я  минуты), Райлли Смит (41-я) и Джейк Гюнцель (45-я). Российский нападающий Евгений Малкин отметился забитой шайбой и оформил результативную передачу.

У проигравших отличились Мэтт Коронато (38-я) и Джонатан Юбердо (56-я). 

Ранее два голевых паса Тарасенко помогли «Оттаве» обыграть «Филадельфию».

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