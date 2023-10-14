Два голевых паса Тарасенко помогли «Оттаве» обыграть «Филадельфию»

«Оттава Сенаторз» на своём льду нанесла поражение «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра в столице Канады завершилась со счётом 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) в пользу команды Ди Джей Смита.

В составе победителей шайбы забросили Джейкоб Чикран (3-я и 11-я минуты), Брэди Ткачук (40-я, 42-я) и Джейк Сандерсон (37-я). Российский нападающий Владимир Тарасенко оформил две результативные передачи. Его соотечественник защитник Артём Зуб результативными действиями не отметился.

У проигравших отличились Трэвис Конекни (17-я) и Кэмерон Йорк (37-я).

Ранее Александр Овечкин критически высказался о выступлении «Вашингтона» в прошлом сезоне.