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Овечкин критически высказался о выступлении «Вашингтона» в прошлом сезоне

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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о выступлении команды в прошедшем сезоне.
Овечкин критически высказался о выступлении «Вашингтона» в прошлом сезоне
  • Gettyimages.ru

«Ох, это было отстойно. Но, знаете, у нас ещё достаточно времени, чтобы восстановиться, освежить тело, освежить разум и подготовиться к этому сезону», — сказал Овечкин на ESPN.

14 октября «Вашингтон» с разгромным счётом уступил «Питтсбург Пингвинз» со счётом 0:4.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Он был выбран «Кэпиталз» на драфте-2004 под первым номером. Контракт спортсмена с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26. Форвард с 823 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» впервые в истории клуба не смог забить в первом матче сезона НХЛ.

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