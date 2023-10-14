Овечкин критически высказался о выступлении «Вашингтона» в прошлом сезоне

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о выступлении команды в прошедшем сезоне.

«Ох, это было отстойно. Но, знаете, у нас ещё достаточно времени, чтобы восстановиться, освежить тело, освежить разум и подготовиться к этому сезону», — сказал Овечкин на ESPN.

14 октября «Вашингтон» с разгромным счётом уступил «Питтсбург Пингвинз» со счётом 0:4.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Он был выбран «Кэпиталз» на драфте-2004 под первым номером. Контракт спортсмена с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26. Форвард с 823 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» впервые в истории клуба не смог забить в первом матче сезона НХЛ.