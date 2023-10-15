В ФАР сообщили, что спасатели обнаружили альпинистку Оленеву, но подобраться к ней пока не могут

В Федерации альпинизма России (ФАР) сообщили, что Надежда Оленева была обнаружена с вертолёта.

«‎Двое ребят спустились вчера, сегодня они делали облёт вместе с пилотами. С высоты они увидели лежащую Надю, но гарантировать, жива она или нет, никто не может, потому что видели её только с высоты»‎, — приводит слова пресс-службы «Матч ТВ».

Россиянка совершала восхождение с альпинистами Романом Абилдаевым и Радомом Кашаповым. Они сообщили, что спортсменка упала с высоты 6680 м в 11:25 по местному времени. Оба спортсмена в настоящий момент находятся в базовом лагере.

38-летняя Оленева является чемпионкой России по альпинизму 2022 года.

Ранее в Федерации альпинизма России сообщили подробности падения Оленевой.