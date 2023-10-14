В Федерации альпинизма России сообщили подробности падения Оленевой

Альпинистка Надежда Оленева упала с высоты 6680 м в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале.

«Пять часов занимались решением вопросов со страховой компанией по поисково‑спасательной операции. Вертолёт был готов вылететь, но не смог из-за порывов ветра, облачность делала рискованным его подъём. На завтра прогноз более положительный», — цитирует представителя Федерации альпинизма России «Матч ТВ».

Россиянка совершала восхождение с ещё двумя альпинистами Романом Абилдаевым и Радомом Кашаповым. Они сообщили, что спортсменка упала с высоты 6680 м в 11:25 по местному времени. Оба спортсмена в настоящий момент находятся в базовом лагере.

38-летняя Оленева является чемпионкой России по альпинизму 2022 года.

Ранее Евгений Тищенко совершил восхождение на самую высокую горную вершину России и Европы — Эльбрус.