Нагорный: одна из моих важных целей — доказать, что спорт всё-таки должен быть вне политики

Президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный рассказал, как спортивный опыт помогает ему в общественной деятельности.

«Это всё тесно связано. Одна из моих важных целей на данном этапе — доказать, что спорт всё-таки должен быть вне политики. Многие сейчас говорят обратное, но я уверен, что это не так. Играми будущего мы как раз и хотим показать, что Олимпиада создавалась не для этого. Что спорт должен быть доступен для всех, вне зависимости от того, из какой ты страны, какой у тебя паспорт. Мы как бы говорим: ребят, вы можете совершенствоваться и показывать всё, что тренировали всю свою жизнь. Нельзя просто по щелчку отобрать то, что у вас есть», — заявил Нагорный в интервью RT.

Ранее Нагорный объяснил, чем ценны для страны Игры будущего.