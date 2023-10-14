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Нагорный: одна из моих важных целей — доказать, что спорт всё-таки должен быть вне политики

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Президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный рассказал, как спортивный опыт помогает ему в общественной деятельности.
Нагорный: одна из моих важных целей — доказать, что спорт всё-таки должен быть вне политики
  • РИА Новости

«Это всё тесно связано. Одна из моих важных целей на данном этапе — доказать, что спорт всё-таки должен быть вне политики. Многие сейчас говорят обратное, но я уверен, что это не так. Играми будущего мы как раз и хотим показать, что Олимпиада создавалась не для этого. Что спорт должен быть доступен для всех, вне зависимости от того, из какой ты страны, какой у тебя паспорт. Мы как бы говорим: ребят, вы можете совершенствоваться и показывать всё, что тренировали всю свою жизнь. Нельзя просто по щелчку отобрать то, что у вас есть», — заявил Нагорный в интервью RT.

Ранее Нагорный объяснил, чем ценны для страны Игры будущего.

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