Непомнящий принял за шутку новость о том, что нанесёт первый удар в матче Россия — Камерун

Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий поделился эмоциями от того, что нанёс первый удар в товарищеском матче Россия — Камерун.

«Немного сложно выразить полный спектр испытанных мною эмоций, но точно могу сказать, что ощутил большое счастье от этого момента. Признаться, когда за день до матча мне стали звонить журналисты и говорить о том, что я нанесу первый символический удар, принял это за шутку», — заявил Непомнящий RT.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов был бы рад увидеть товарищеские матчи сборной России по футболу с национальными командами Аргентины или Бразилии.