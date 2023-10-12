Билялетдинов хотел бы, чтобы сборная России сыграла с Бразилией или Аргентиной
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«Мне бы, безусловно, хотелось, чтобы Россия встретилась с Бразилией или Аргентиной. Правда, договориться с ними будет крайне сложно, но, с другой стороны, в этих странах хороший выбор футболистов и для товарищеского матча может набраться три или четыре конкурентных состава. Организация такого противостояния будет напрямую зависеть от финансового аспекта», — заявил Билялетдинов RT.
Ранее Билялетдинов заявил, что Россия с Камеруном играла лучше, чем с другими соперниками.