Билялетдинов: Россия с Камеруном играла лучше, чем с другими соперниками

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов дал понять, что ему понравилась игра сборной России по футболу в товарищеском матче с Камеруном.

«Сборная России с Камеруном играла лучше, чем с предыдущими соперниками. Выбор пары центральных защитников меня абсолютно не удивил, поскольку Александр Солдатенков хорошо играет за «Крылья Советов» и его команда находится на одном из верхних мест в турнирной таблице РПЛ. Однако в первом тайме действительно имелись проблемы в обороне. Но нужно отдать должное Матвею Сафонову — он выручил в 100% голевых ситуаций у наших ворот. Атмосфера на стадионе сегодня была прекрасная, чувствовалось, как болельщики соскучились по футболу», — заявил Билялетдинов RT.

Игра на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Валерия Карпина. Победный мяч забил Фёдор Чалов.

Ранее бывший нападающий итальянской «Болоньи» Игорь Колыванов заявил, что Максим Осипенко и Александр Солдатенков неплохо сыграли в центре обороны сборной России в матче с Камеруном.